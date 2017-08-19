محافظ بورسعيد يستقبل وزيري البيئة والتنمية المحلية.. اليوم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، لتفقد عدد من المشروعات ووضع حجر أساس محطة لمعالجة صرف مصانع المنطقة الصناعية.

وسيستقبل "الغضبان" الوزيرين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بحضور أعضاء بمجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية لمناقشة عدة قضايا عالقة خاصة بما يتعلق بالبيئة وصرف المصانع.

ويضع الوزيران، حجر أساس إنشاء محطة معالجة المخلفات الصناعية جنوب بورسعيد، ويتفقدان مصانع ضفائر السيارات، وإطارات السيارات، وكابسي للدهانات، وميتكو للملابس الجاهزة، ومشروع الـ58 مصنعًا، بالإضافة إلى تفقد المبنى الإداري للمنطقة الصناعية، وتطوير حديقتَي فريال وسعد زغلول.