طريقة عمل المكرونة بالسجق البلدي

كتبت- ميرا ماهر:

المقادير:

كيس مكرونة

نصف كيلو سجق بلدي يقطع مكعبات

زيت ذرة

ملح وفلفل

4 فصوص ثوم مفروم

2 حبة بصل أحمر

1 فلفل أحمر

1 فلفل أخضر

1 فلفل أصفر

2 حبة طماطم

الطريقة:

-ضعى الزيت ثم السجق في طاسة عميقة.

-ضيفي الفلفل الألوان أولاً ثم البصل ثم الثوم، وتترك جميع المكونات على النار حتى ينضج السجق.

-ضيفي الطماطم المعصورة جيداً واتركيها لمدة خمس دقائق، ثم ضيفي المكرونة المسلوقة مسبقاً إلى المكونات السابقة وتترك لمدة من 3 إلى 5 دقائق.

-يتم وضع المكونات في طبق التقديم.