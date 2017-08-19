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طريقة عمل المكرونة بالسجق البلدي

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مصراوي Masrawy

طريقة عمل المكرونة بالسجق البلدي

10:46 ص السبت 19 أغسطس 2017

طريقة عمل المكرونة بالسجق البلدي

مكرونه بالسجق

كتبت- ميرا ماهر:

المقادير:

كيس مكرونة

نصف كيلو سجق بلدي يقطع مكعبات

زيت ذرة

ملح وفلفل

4 فصوص ثوم مفروم

2 حبة بصل أحمر 

1 فلفل أحمر 

1 فلفل أخضر 

1 فلفل أصفر

2 حبة طماطم

الطريقة:

-ضعى الزيت ثم السجق في طاسة عميقة.

-ضيفي الفلفل الألوان أولاً ثم البصل ثم الثوم، وتترك جميع المكونات على النار حتى ينضج السجق. 

-ضيفي الطماطم المعصورة جيداً واتركيها لمدة خمس دقائق، ثم ضيفي المكرونة المسلوقة مسبقاً إلى المكونات السابقة وتترك لمدة من 3 إلى 5 دقائق.

-يتم وضع المكونات في طبق التقديم.

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