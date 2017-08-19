طريقة عمل المكرونة بالسجق البلدي
طريقة عمل المكرونة بالسجق البلدي
10:46 ص السبت 19 أغسطس 2017
مكرونه بالسجق
كتبت- ميرا ماهر:
المقادير:
كيس مكرونة
نصف كيلو سجق بلدي يقطع مكعبات
زيت ذرة
ملح وفلفل
4 فصوص ثوم مفروم
2 حبة بصل أحمر
1 فلفل أحمر
1 فلفل أخضر
1 فلفل أصفر
2 حبة طماطم
الطريقة:
-ضعى الزيت ثم السجق في طاسة عميقة.
-ضيفي الفلفل الألوان أولاً ثم البصل ثم الثوم، وتترك جميع المكونات على النار حتى ينضج السجق.
-ضيفي الطماطم المعصورة جيداً واتركيها لمدة خمس دقائق، ثم ضيفي المكرونة المسلوقة مسبقاً إلى المكونات السابقة وتترك لمدة من 3 إلى 5 دقائق.
-يتم وضع المكونات في طبق التقديم.
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