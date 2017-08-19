قطة مصرية" ذهبت لتأكل من قمامة المطار فسافرت إلى إنجلترا"

كتبت -نرمين الجلاد:

استطاعت قطة صغيرة أن تغير ظروف حياتها من العيش في نفايات القمامة في مصر الى السفر لإنجلترا.

وقال موقع "ديلى ميل" البريطاني إن قطة ﺼﻐﻴﺮﺓ مصرية ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،شوهدت تتجول ﺑﻴﻦ النفايات في ﻛﺎﻓﻴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟقاهرة وعند ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ تحديداً، وﺩﺧﻠﺖ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﺓ ﻣﻦ القاهرة إلى برمنجهام ﻓـﻲ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ، وتحرﻛﺖ ﺍلطائرة ﻭﺍﻟقطة داخلها.

وصلت القطة الى إنجلترا، وظلت بين الحقائب لمسافة 3000 ﻣﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، واكتشف عمال المطار وجودها، وتواصل أمن المطار مع ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮي ﻓـﻲ برمنجهام من أجل إخضاعها للفحص، ووضعها ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ 14 ﻳﻮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، للتأكد من خلوها ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ.

وعرضت الﺧﻄﻮﻁ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕية تحمل ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ الطبي على ﺍﻟقطة بإعتبار إنها ﺭﺍﻛﺐ ﻣﻦ ﺭﻛﺎﺏ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ القادمة ﻣﻦ ﺍﻟقاهرة، وﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ انجلترا صممت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﻄﻂ برمنجهام وأطلقوا عليها اسم "كايرو" نسبة الى القاهرة.

وبعد التأكد من خلوها من أي أمراض نشروا إعلانا بعرضها للتبني بشرط أن تكون الأسرة ﺇﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، ونالت اهتمام المواطنين وزادت طلبات التبني علي القطة "كايرو".