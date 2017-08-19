أخبار عاجلة

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا -
لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر -
وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل -
الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد -
"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير -
وزير القوى العاملة : اقتراح نظام للأجور مع أصحاب الأعمال هدفه تحقيق استقرار العامل -
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد -
قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ملك وملكة إسبانيا يزوران ضحايا هجوم برشلونة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ملك وملكة إسبانيا يزوران ضحايا هجوم برشلونة

10:34 ص السبت 19 أغسطس 2017

ملك وملكة إسبانيا يزوران ضحايا هجوم برشلونة

العاهل الإسباني الملك فيليب والملكة ليتيسيا

مدريد (د ب أ)

يزور العاهل الإسباني الملك فيليب والملكة ليتيسيا اليوم السبت ضحايا الهجوم الإرهابي في برشلونة بعد يومين من قيام سائق بدهس عدد من المارة في شارع لاس رامبلاس بوسط المدينة.

وقال القصر الملكي في بيان صدر على موقعه على الانترنت في وقت مبكر اليوم السبت إن الملك والملكة يرغبان في نقل امنياتهما الطيبة بشكل شخصي.

وقد لقى ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم في هجوم الدهس. وتوفيت امرأة في عملية للشرطة في كامبريلس في وقت لاحق. ويحمل الضحايا الذين تم التعرف عليهم حتى الآن جنسيات إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا وبلجيكا والبرتغال.

ولم يتم بعد تحديد هوية خمسة من القتلى. وقال مسؤولون إن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع.

وقد اصيب ما مجموعه 126 شخصا، وما زال 75 منهم في المستشفى.

وادان القصر الملكي الهجوم الإرهابي في وقت سابق، دون نقل تصريح الملك فيليب السادس مباشرة.

وقال القصر الملكي على تويتر "إنهم قتلة، هم ببساطة مجرمون لن يرهبونا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هجوم برشلونة: مشتبه به رئيسي جديد في تنفيذ عملية الدهس

    أخبار

  • اقرباء ابني اوكبير في المغرب "صدموا" باعلان تورطهما في هجوم برشلونة

    أخبار

  • الشرطة الإسبانية تحقق في خلية تضم نحو 12 شخصا بعد اعتداءات كاتالونيا

    أخبار

  • وزير الخارجية الألماني لا يرى مبررا للتحذير من السفر إلى إسبانيا

    أخبار

إعلان

3589290452.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد