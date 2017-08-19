ملك وملكة إسبانيا يزوران ضحايا هجوم برشلونة

مدريد (د ب أ)

يزور العاهل الإسباني الملك فيليب والملكة ليتيسيا اليوم السبت ضحايا الهجوم الإرهابي في برشلونة بعد يومين من قيام سائق بدهس عدد من المارة في شارع لاس رامبلاس بوسط المدينة.

وقال القصر الملكي في بيان صدر على موقعه على الانترنت في وقت مبكر اليوم السبت إن الملك والملكة يرغبان في نقل امنياتهما الطيبة بشكل شخصي.

وقد لقى ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم في هجوم الدهس. وتوفيت امرأة في عملية للشرطة في كامبريلس في وقت لاحق. ويحمل الضحايا الذين تم التعرف عليهم حتى الآن جنسيات إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا وبلجيكا والبرتغال.

ولم يتم بعد تحديد هوية خمسة من القتلى. وقال مسؤولون إن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع.

وقد اصيب ما مجموعه 126 شخصا، وما زال 75 منهم في المستشفى.

وادان القصر الملكي الهجوم الإرهابي في وقت سابق، دون نقل تصريح الملك فيليب السادس مباشرة.

وقال القصر الملكي على تويتر "إنهم قتلة، هم ببساطة مجرمون لن يرهبونا".