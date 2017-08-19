ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تسعى لعرقلة استحواذ الصين على شركات التقنية

برلين (د ب أ)

لجأت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى المفوضية الأوروبية للحيلولة دون قيام مستثمرين أجانب بعمليات استحواذ غير مرغوب فيها على شركات أوروبية.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن وزيرة الاقتصاد الألمانية، بريجيته تسيبريس، أرسلت خطابا إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر على خلفية تنامي مساعي الصين للاستحواذ على شركات تقنية أوروبية.

وطالبت تسيبريس، في الخطاب، الدول الأوروبية برفض مثل تلك الصفقات أو تقييدها بشروط.

وأوضحت تسيبريس، في الخطاب، أنه لا يجوز السماح بتلك الصفقات إذا كان هناك تدخلا من الدولة القادم منها الاستثمارات عبر تحفيز أو دعم إبرام صفقات الاستحواذ أو عرض أسعار غير واقعية لإبرامها.

ورغم تقييم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في الخطاب بأنه "تطور إيجابي" من ناحية المبدأ، أشارت الوزيرة إلى أن هناك "رصدا لتركيز أحادي الجانب (من قبل الصين) على الشركات التقنية والتكنولوجيا المتطورة منذ فترة طويلة، وذلك على ضوء استراتيجية الصين 2025 التي وضعتها الحكومة الصينية".

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الصناعات الصينية.

وأشار الخطاب إلى أن "السوق الصينية في المقابل لا تزال مغلقة أمام الاستثمارات الأوروبية في كثير من المجالات".

وطالبت الوزيرة لذلك بمنح دول الاتحاد الأوروبي حقوق إضافية للتدخل في مواجهة الاستحواذات غير المرغوب فيها.

وذكرت المجلة، استنادا إلى مسؤولين في وزارة الاقتصاد الألمانية، أن مساهمات الشركات الصينية في ألمانيا زادت على نحو كبير مؤخرا.

وبحسب البيانات بلغت حالات المساهمة الصينية في السوق الألمانية 21 حالة منذ بداية العام الجاري، بارتفاع يزيد عن الضعف مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي.