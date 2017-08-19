سقوط عصابة «المجازر» لسرقة الدراجات بالشرقية

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ألقى رجال مباحث مركز منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، القبض على ميكانيكي وعاطل، لاتهامهما بتشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بدائرة المركز.

البداية كانت بورود معلومات لمباحث المركز تفيد بقيام "وليد.أ.م.خ" 20 عامًا، ميكانيكي سيارات، و"محمد.ر.ع.ز" 19 عامًا، عاطل، مُقيمان بناحية "المجازر" بمنيا القمح، بتكوين تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية من المواطنين بدائرة المركز.

على الفور، تمكنت مأمورية من ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهمان بناحية "المجازر" وبحوزة الأول فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، والثاني فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين.

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وأدلى المتهمان باعترافاتهما بسرقة 5 دراجات بخارية، مُبلغ بسرقتها في محاضر رسمية، حيث أرشدا عن أماكن تواجدها وتم ضبطها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.