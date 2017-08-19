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إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

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إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

التحرير

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أصيب اليوم السبت، 4 أشخاص في تصادم سيارتين نقل وأجرة بقرية الحماد على طريق مطوبس رشيد، بالبحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد محمد رئيس مباحث مركز شرطة رشيد بالحادث، وانتقل رجال المباحث والإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة مصطفى محمد رشيد 50 سنة، بكسر وجروح متفرقة، ومحمد مسعد حجازي 60 سنة بكسر وجروح متفرقة بالجسم، وهيثم حسن عبده 30 سنة، وبديع أحمد حسن 45 سنة.

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تم تحويل المصابين للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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التحرير

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