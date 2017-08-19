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اجتماع رفيع المستوى لرسم ملامح السياسية الخارجية السورية

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مصراوي Masrawy

اجتماع رفيع المستوى لرسم ملامح السياسية الخارجية السورية

10:17 ص السبت 19 أغسطس 2017

اجتماع رفيع المستوى لرسم ملامح السياسية الخارجية السورية

الخارجية السورية

دمشق (د ب أ)

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق لوكالة الأنباء الألمانية أن اجتماعاً رفيع المستوى سيعقد غدا الأحد لأعضاء السلك الدبلوماسي وكوادر وزارة الخارجية السورية لرسم ملامح السياسية الخارجية السورية في المرحلة القادمة .

ولفتت المصادر إلى "تزامن الاجتماع مع توسيع القوات الحكومية مساحات نفوذها في وسط سوريا، حيث تم الإعلان أمس الجمعة عن تحرير 9 آلاف كم في المثلث الواصل بين محافظات الرقة حمص حماة وفرض الحصار على بلدة عقيربات آخر معاقل داعش في ريف محافظة حماة الشمالي الشرقي".

وربطت المصادر عقد الاجتماع بالتحولات النوعية في مسار الحل السياسي للصراع الدائر في سوريا منذ سبع سنوات حيث اعلنت قيادة القوات الروسية المشتركة من اللاذقية عن التوصل إلى اتفاق لإدارة مناطق خفض التصعيد عبر لجان مشتركة بين المعارضة والسلطة في تلك المناطق ".

وأعلنت موسكو بعد ظهر الجمعة عن التوصل الى اتفاق مع فيلق الرحمن للانضمام الى الهدنة في الغوطة الشرقية في تطور رأى فيه مراقبون خطوة تمهد للوصول الى التشكيل النهائي للجان المشتركة لإدارة الغوطة الشرقية والاتفاق بين السورية والمعارضة المسلحة التي تسيطر على الغوطة منذ اكثر من 5 سنوات.

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