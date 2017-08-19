اليوم.. اللائحة الطلابية وموعد بدء الدراسة على طاولة "الأعلى للجامعات" 10:18 ص السبت 19 أغسطس 2017

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم السبت، جلسته الدورية، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.يرأس الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال المجلس الأعلى وعدد من رؤساء الجامعات.وصرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، لمصراوي، اليوم السبت، أن المجلس من المقرر أن يحسم فى جلسته اليوم موعد بدء الدراسة بالجامعات.وأضاف المصدر، كما ستطرح للنقاش اليوم اللائحة الطلابية، بجانب الإعلان عن المرشح النهائي للاتحاد العام للجامعات العربية.ويتنافس على منصب أمين عام اتحاد الجامعات العربية كلا من الدكتور عمر عزت سلامة مستشار الجامعة الأمريكية والدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق.​

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