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إخواني سابق: الجماعة استغلت شقتي بقطر لعقد اجتماعاتها (فيديو)

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إخواني سابق: الجماعة استغلت شقتي بقطر لعقد اجتماعاتها (فيديو) إخواني سابق: الجماعة استغلت شقتي بقطر لعقد اجتماعاتها (فيديو)

التحرير

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قال عيسى السويدي، عضو سابق بمجلس شورى تنظيم الإخوان، إنه تم استغلال وجوده في الدوحة لتنظيم اجتماعات للتنظيم.

وأضاف السويدي، في تصريحات لفضائية "أون لايف"، اليوم السبت: "فترة تواجدي في قطر اتصل بي أحد المدانيين بالتنظيم السري وطلب استخدام شقتي الخاصة، وبعدها اكتشفت أن سبب الطلب عقد لقاء تنظيمي بين تنظيم الإخوان في قطر والإمارات".

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وتابع: "لم أستعجب من هذا اللقاء لأن العلاقه قديمة بين التنظيمين حتى من خلال مؤسسة أكبر من التنسيق الخليجي، فالعلاقة بينهما قريبة وبينهما كثير من اللقاءات، وبعد اكتشاف هذا الأمر تأكد لي استغلال وجودي في قطر لخدمة أغراض تنظيمية مثل الاجتماعات".

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التحرير

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