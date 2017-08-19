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اليوم.. اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة

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اليوم.. اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة اليوم.. اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة

التحرير

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يعقد وزراء خارجية والأردن وفلسطين، اليوم السبت، اجتماعا في القاهرة، في إطار آلية التنسيق الثلاثية المعنية بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام.

وقال المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان صحفي، إن الاجتماع هو الثاني لآلية التنسيق، إذ عُقد الاجتماع الأول في عمان، 14 مايو الماضي، مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع التشاور بين الدول الثلاث، من أجل بحث سبل دعم القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف، وتبادل الرؤى قبيل انعقاد اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وأضاف أبو زيد أن انعقاد الاجتماع يأتي في ضوء حرص الدول الثلاث، باعتبارها الدول الرئيسية المنخرطة إقليميا في تنسيق جهود دعم القضية الفلسطينية، على تقييم الوضع الراهن بالأراضي الفلسطينية في أعقاب التصعيد الأخير في القدس وعدد من المدن الفلسطينية، والإطلاع على آخر المستجدات السياسية والأمنية، فضلا عن التشاور والتنسيق فيما بينها قبيل زيارة الوفد الأمريكى إلى المنطقة، والذي يضم المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي للشئون الاستراتيجية.

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التحرير

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