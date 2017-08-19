إلغاء 4 رحلات بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب 10:04 ص السبت 19 أغسطس 2017

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيدشهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، إلغاء إقلاع 4 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها .وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن السلطات تلقت إخطارا من شركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 104 المتجهة الي الطائف، ورحلة رقم 484 المتجهة الي القصيم.وأضافت المصادر تلقت السلطات إخطارا آخر من شركة بدر للطيران، بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 4685 المتجهة الي الخرطوم، ورحلة شركة تاركو للطيران رقم 113 المتجهة الي الخرطوم ، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر ركاب الرحلات علي متن طائرات أخرى .

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