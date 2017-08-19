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صلاح يبحث عن فوزه الأول في الدوري مع ليفربول بمواجهة كريستال بالاس

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صلاح يبحث عن فوزه الأول في الدوري مع ليفربول بمواجهة كريستال بالاس صلاح يبحث عن فوزه الأول في الدوري مع ليفربول بمواجهة كريستال بالاس

التحرير

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يستقبل ليفربول، اليوم، نظيره كريستال بالاس على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما تعادل الريدز في المباراة الأولى أمام واتفوررد بنتيجة 3 - 3، بينما خسر كريستال على ملعبه، أما الصاعد حديثًا هدرسفيلد بثلاثية نظيفة.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مواجهة اليوم، التي ستقام في تمام الساعة 16:00، الثلاثي فيليب كوتينيو وناثانيل كلاين وآدم لالانا بسبب الإصابة، بينما يغيب عن صفوف كريستال بالاس ويلفريد زاها بسبب الإصابة أيضًا، وسيعول الريدز على خدمات الجناح محمد صلاح، الذي نجح في ظهوره الأول في الدوري في تسجيل هدف، والتحصل على ركلة جزاء.

ويأمل كريستال بالاس في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لكي يصبح أول فريق يحقق 4 انتصارات متتالية على ملعب الأنفيلد، منذ أن حقق أرسنال هذا الرقم في شهر ديسمبر من عام 1935.

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وبدوره تمكّن ليفربول من الفوز في مباراته الأولى على ملعبه في الدوري الإنجليزي في آخر 4 مواسم، بينما تعرض بالاس في الجولة الماضية لأسوأ هزيمة له في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي منذ الخسارة من ليفربول بالذات بنتيجة 6 -1 في شهر أغسطس من عام 1994.

وخسر كريستال بالاس 5 مباريات من آخر 6 مواجهات، خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي، بل وفشل في التسجيل أيضًا في تلك المباريات، وتعود آخر مواجهة بين يورجين كلوب مدرب ليفربول وفرانك دي بوير مدرب كريستال بالاس إلى خسارة أياكس من بروسيا دروتموند ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2012 - 2013.

ونجح مهاجم كريستال بلاس كريستيان بينتيكي في تسجيل 5 أهداف في آخر 3 مباريات، خاضها في الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفيلد أثناء لعبه للفريق الضيف.

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التحرير

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