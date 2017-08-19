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أرسنال يستهدف استغلال عقدة ستوك سيتي في بدايات الدوري الإنجليزي

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أرسنال يستهدف استغلال عقدة ستوك سيتي في بدايات الدوري الإنجليزي أرسنال يستهدف استغلال عقدة ستوك سيتي في بدايات الدوري الإنجليزي

التحرير

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يرحل أرسنال في تمام الساعة 18:30 اليوم لمواجهة ستوك سيتي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، ونجح المدفعجية في اللقاء الأول في التغلب على ليستر سيتي بنتيجة 4 - 3، بينما خسر ستوك مباراته الافتتاحية أمام إيفرتون بهدف نظيف.

ونجح أرسنال في تفادي الخسارة في آخر 5 مباريات في الدوري أمام ستوك سيتي من خلال تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهة واحدة، بل ولم تهتز شباك المدفعجية سوى بهدفين فقط خلال تلك المباريات.

ويبحث أرسنال عن تحقيق فوزين متتاليين على ملعب ستوك سيتي للمرة الأولى منذ عام 1969، حيث حقق أرسنال الفوز في شهر مايو الماضي على ستوك بنتيجة 4 - 1، وهي الخسارة التي أنهت سلسلة الفريق في تفادي الخسارة على ملعبه لست مباريات.

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ويخشى ستوك سيتي من خسارة أول مباراتين في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2010، ولكن فشل ستوك في تحقيق الفوز في أول 7 مباريات في بداية الموسم الماضي، كما فشل الفريق في تحقيق أي فوز في أول 6 مباريات في موسم 2015- 2016.

ويملك مهاجم ستوك سيتي بيتر كراوتش سجلًا مميزًا أمام أرسنال، حيث سجل في شباك المدفعجية 9 أهداف في الدوري الإنجليزي أكثر من أي فريق آخر، ومن جانبه يبحث أرسنال عن تحقيق الفوز في أول مباراتين في الدوري للمرة الأولى منذ 8 أعوام.

كما يبحث أرسنال عن تحقيق 7 انتصارات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ شهر فبراير من عام 2015، كما يأمل ألكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال في أن يصبح أول لاعب يسجل في أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي مع المدفعجية.

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التحرير

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