مانشستر يونايتد يرحل لمواجهة كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري

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تنطلق اليوم فاعليات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال ظهور المتصدر مانشستر يونايتد، الذي يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره سوانزي سيتي صاحب المركز الـ12 في جدول الترتيب، وذلك في تمام الساعة 13:30.

وتمكّن اليونايتد في الجولة الأولى من اكتساح وست هام برباعية نظيفة على ملعب الأولد ترافورد، بينما تعادل سوانزي سيتي خارج ميدانه أمام ساوثهامبتون بدون أهداف.

ويغيب عن سوانزي سيتي في مباراة اليوم القائد ليون بريتون بسبب الإصابة في الظهر، ومن المنتظر أن يخوض روكي ميسا مباراته الأولى مع الفريق اليوم، بينما يغيب عن مانتشسر يونايتد الثلاثي لوك شاو وأشلي يونج وماركوس روخو بداعي الإصابة.

ولم يخسر سوانزي سيتي من مانشستر يونايتد سوى 3 لقاءات فقط في 14 مباراة، جمعت بين الفريقين في جميع الدرجات في الدوري الإنجليزي، لكن لم يحافظ الفريق على نظافة شباكه أمام الشياطين الحمر في آخر 14 مباراة منذ آخر مرة في شهر ديسمبر من عام 1982.

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ومنذ تولي بول كليمنت المهمة الفنية لسوانزي سيتي، نجح الفريق في الفوز بتسع مباريات من أصل 20 مواجهة خاضها في الدوري الإنجليزي، ولم يخسر سوانزي في آخر 6 مباريات في الدوري من خلال الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهتين، حيث أنهى سوانزي سيتي الموسم الماضي بثلاثة انتصارات متتالية على ملعبه، بل ولم يخسر سوى مباراة واحدة فقط على ملعبه في آخر 8 مباريات.

وبدوره لم يخسر جوزيه مورينيو في جميع مبارياته السبع، التي واجه فيها سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وفاز في جميع مبارياته الثلاث على ملعب الحرية.

ومن جانبه فشل مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو في هز شباك سوانزي سيتي في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات، ويأمل في إنهاء تلك العقدة في مباراة اليوم، وذلك بعد تسجيله هدفين في لقاء الافتتاح أمام وست هام.