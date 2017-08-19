أخبار عاجلة

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا -
لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر -
وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل -
الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد -
"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير -
وزير القوى العاملة : اقتراح نظام للأجور مع أصحاب الأعمال هدفه تحقيق استقرار العامل -
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد -
قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مانشستر يونايتد يرحل لمواجهة كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري

Google+ Print
مانشستر يونايتد يرحل لمواجهة كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري مانشستر يونايتد يرحل لمواجهة كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تنطلق اليوم فاعليات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال ظهور المتصدر مانشستر يونايتد، الذي يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره سوانزي سيتي صاحب المركز الـ12 في جدول الترتيب، وذلك في تمام الساعة 13:30.

وتمكّن اليونايتد في الجولة الأولى من اكتساح وست هام برباعية نظيفة على ملعب الأولد ترافورد، بينما تعادل سوانزي سيتي خارج ميدانه أمام ساوثهامبتون بدون أهداف.

ويغيب عن سوانزي سيتي في مباراة اليوم القائد ليون بريتون بسبب الإصابة في الظهر، ومن المنتظر أن يخوض روكي ميسا مباراته الأولى مع الفريق اليوم، بينما يغيب عن مانتشسر يونايتد الثلاثي لوك شاو وأشلي يونج وماركوس روخو بداعي الإصابة.

ولم يخسر سوانزي سيتي من مانشستر يونايتد سوى 3 لقاءات فقط في 14 مباراة، جمعت بين الفريقين في جميع الدرجات في الدوري الإنجليزي، لكن لم يحافظ الفريق على نظافة شباكه أمام الشياطين الحمر في آخر 14 مباراة منذ آخر مرة في شهر ديسمبر من عام 1982.

شاهد أيضا

ومنذ تولي بول كليمنت المهمة الفنية لسوانزي سيتي، نجح الفريق في الفوز بتسع مباريات من أصل 20 مواجهة خاضها في الدوري الإنجليزي، ولم يخسر سوانزي في آخر 6 مباريات في الدوري من خلال الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهتين، حيث أنهى سوانزي سيتي الموسم الماضي بثلاثة انتصارات متتالية على ملعبه، بل ولم يخسر سوى مباراة واحدة فقط على ملعبه في آخر 8 مباريات.

وبدوره لم يخسر جوزيه مورينيو في جميع مبارياته السبع، التي واجه فيها سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وفاز في جميع مبارياته الثلاث على ملعب الحرية.

ومن جانبه فشل مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو في هز شباك سوانزي سيتي في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات، ويأمل في إنهاء تلك العقدة في مباراة اليوم، وذلك بعد تسجيله هدفين في لقاء الافتتاح أمام وست هام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بث مباشر.. «سوانزي سيتي X مانشستر يونايتد»

بث مباشر.. «سوانزي سيتي X مانشستر يونايتد»

سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو»

سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو»

لوكاكو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سوانزي

لوكاكو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سوانزي

ريال مدريد يرفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أسينسيو إلى 500 مليون يورو

ريال مدريد يرفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أسينسيو إلى 500 مليون يورو