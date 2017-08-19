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الأجهزة الأمنية بقنا تضبط أحد الهاربين من مركز شرطة الوقف

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مصراوي Masrawy

الأجهزة الأمنية بقنا تضبط أحد الهاربين من مركز شرطة الوقف

10:09 ص السبت 19 أغسطس 2017

الأجهزة الأمنية بقنا تضبط أحد الهاربين من مركز شرطة الوقف

أرشيفية

قنا –عبد الرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، بقيادة اللواء أشرف رياض، مدير إدارة البحث الجنائي بقرية المراشدة بقنا، "عبد الله محمود"، الهارب من حجز مركز شرطة الوقف، الخميس الماضي، والمحتجز على ذمة قضية الإتجار بالمواد المخدرة، بمشاركة 4 متهمين آخرين عقب كسر شباك الحجز والفرار منه.

هذا، وتواصل إدارة البحث الجنائي بقنا، جهود البحث لضبط المتهمين الأربعة الهاربين الآخرين؛ عبر حملة بحث واسعة النطاق بمختلف مراكز المحافظة التسعة.

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مصراوي Masrawy

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