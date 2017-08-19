شرطة كتالونيا الإسبانية تعثر على آثار متفجرات "أم الشيطان" جنوب الأقليم

مدريد - (أ ش أ):

عثرت شرطة إقليم كتالونيا لدى فحصها أنقاض منزل ببلدة الكانار جنوب الإقليم، على آثار متفجرات يطلق عليها "أم الشيطان"، التي كثير ما يستخدمها تنظيم "داعش" في عملياته الإرهابية.

واكتشف الخبراء الأمنيين - ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - في أنقاض مخبأ للإرهابيين، مادة "تراي أسيتون تراي بيروكسيد" وهو الأمر الذي قد يدل على نية الإرهابيين تنفيذ هجمات أكبر.

وأضافت أنه وفقا للتحقيقات الأولية فقد وقع انفجار عرضي يوم الأربعاء الماضي في منزل بلدة ألكانار جنوب الإقليم، والذي كانت تتخذه خلية إرهابية مقرا لها ومختبرا لتحضير المتفجرات، ما تسبب في هدمه كليا ومقتل شخصين، مشيرة إلى أن هذا الانفجار أفشل مخططات الخلية ودفعها إلى التسرع وتغيير خططها لارتكاب عمليتي الدهس والطعن على غرار ما حصل في مدن أوروبية أخرى.

وأشارت أيضا إلى أن الشرطة عثرت على 105 أسطوانات غاز بين أنقاض المنزل المهدم جراء الانفجار.

يذكر أن مادة ( تي ايه تي بي) هي مادة متفجرة سريعة التغير، أطلق عليها في الثمانينات وصف "أم الشيطان" وذلك لسهولة تفجير هذا المسحوق البلوري الأبيض، باستخدام سيجارة مشتعلة أو عود ثقاب أو برفع درجة حرارتها، إلا أن هذه المادة تفقد فاعليتها بمرور الوقت بسبب التحلل الكيميائي.