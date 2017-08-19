مصر للطيران: 19 رحلة لنقل 5 الاف حاج الي الأراضي المقدسة اليوم

كتب - طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم السبت ٢١ رحلة جوية ، لنقل ٥٠٣٠ حاجاً بواقع ١٢ رحلة جوية إلي جدة، تنقل ٢٦١٠ حاجاً تقلع ١٠ منها من مطار القاهرة الدولي، بينما تقلع الرحلتين الأخريين من مطاري شرم الشيخ وبرج العرب، وذلك لنقل حجاج قرعة القاهرة وبنى سويف وتنازلات وتضامن الفيوم والمنيا والإسكندرية والوادي الجديد، وترانزيت چوهانسبرج ولندن وفرانكفورت وبعثة الداخلية وحج سياحي وعمل .

وعن رحلات المدينة المنورة تسير الشركة اليوم ٩ رحلات جوية ٥ منها من مطار القاهرة الدولي، و٤ من مطار برج العرب ، تنقل ٢٤٢٠ حاجاً من حجاج قرعة المنوفية وترانزيت ميلانو وروما ولندن وأمستردام وبرشلونة وچوهانسبرج وتضامن البحيرة والإسكندرية ومرسي مطروح .

وقالت مصادر بالشركة تم نقل 38 الف حاجاً إلى الأراضي المقدسة على متن 165 رحلة جوية، حيث استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ما يقرب من 20 الف حاج على متن 85 رحلة جوية، بينما تلقى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده ما يقرب 18500 حاج على متن 80 رحلة جوية .