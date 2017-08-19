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سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 19/8/2017بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 19/8/2017بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 19/8/2017بالأسواق

الحديد والاسمنت اليوم السبت 19/8/2017.. ننشر احدث اسعار وتعاملات جرت خلال اليوم على كلا من طن الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اليوم السبت

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه
حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه
حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه
حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه
حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه

اليوم السبت

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 788 جنيه
أسمنت النصر النصر 740 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 820 جنيه
الفهد الفهد 755 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 738 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 760 جنيه
أسمنت حورس حورس 753 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 750
لافارج للأسمنت المخصوص 748 جنيه

 

المصدر : مصر 365

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