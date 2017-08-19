ليفربول يخشى مفاجآت كريستال بالاس

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يلتقي فريق ليفربول، نظيره كريستال بالاس، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

​ويأمل ليفربول في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق فوزه الأول في مسابقة الدوري الإنجليزي، معتمداً على المثلث الهجومي المتمثل في محمد صلاح وساديو مانى وفيرمينو.

في الوقت نفسه، يستمر غياب البرازيلي فيليبي كوتينيو، صانع ألعاب ليفربول، عن صفوف الريدز خلال مواجهة اليوم.

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ويخوض محمد صلاح، اختباره الرسمي الثالث مع ليفربول، الذي يستضيف بالاس، في مباراة "سهلة" نظرياً لكتيبة المدرب يورجن كلوب.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول أمام واتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وكذلك أمام هوفنهايم الألماني الثلاثاء الماضى ضمن منافسات مرحلة الذهاب للملحق المؤهل لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة تقديم عروضه القوية مع ليفربول، لاسيما بعدما سجل هدفاً وتسبب فى آخر، خلال مباراة ليفربول وواتفورد بالجولة الأولى والتي انتهت بالتعادل 3-3.