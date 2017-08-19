النيابة العامة تواصل التحقيقات بشأن هروب 5 متهمين من مركز شرطة الوقف بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

واصلت النيابة العامة بمركز الوقف بقنا التحقيقات مع قوة مركز شرطة الوقف بشأن واقعة هروب 5 متهمين على ذمة قضايا خطف ومخدرات من غرفة احتجاز المركز عقب كسر الشباك الحديدي والفرار خارج المركز، الخميس الماضي.

واستكملت النيابة العامة/ صباح اليوم السبت الاستماع؛ لأقوال 7 متهمين كانوا بنفس غرفة الاحتجاز التي هرب منها المتهمون بأن المتهمين الهاربين قاموا بتخديرهم قبل الهروب؛ وطالبت النيابة العامة بإجراء تحليل وتقرير طبي وافي حول إدعاء المتهمين و ندب المعمل الجنائي لعمل تقرير واف حول كواليس الجريمة.

هذا وجددت النيابة العامة حبس أمين شرطة ومساعد شرطة وخفير الحبس 4 أيام علي ذمة التحقيقات و إخلاء سبيل مأمور المركز بشكل مؤقت لحين استكمال التحقيقات.

وكان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، قد أصدر قرار بوقف مأمور مركز الوقف وضابط برتبة ملازم أول وثلاثة أفراد عن العمل لمدة شهر لحين استكمال التحقيقات حول واقعة هروب 5 متهمين من مركز شرطة الوقف.

وفي سياق متصل تواصل إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي عمليات البحث واسعة النطاق عن المتهمين الخمسة الهاربين بمختلف مراكز محافظة قنا التسعة وبالتنسيق مع مديريات الأمن .