نقيب "الزبالين" مطالبًا الحكومة بتربية الخنازير: تأكل 5 آلاف طن قمامة يوميًا

كتبت- مادي غيث:

قال شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة "الزبالين"، إنه طالب وزير الزراعة بتربية الخنازير مرة أخرى، وذلك بعد إعدام حوالي 2 ونصف مليون خنزير في عام 2008 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مضيفًا: "بالفعل حصلنا على تصريح من وزارة الزراعة في 2013 بإعادة تربية الخنازير ووصل عددها الآن إلى حوالي 500 ألف خنزير".

وأضاف المقدس، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخنازير تخلصنا يومياً من 5 آلاف طن قمامة، وذلك لأن قمامة المصريين غنية بالمواد العضوية على عكس الدول الأوروبية".

وأشار نقيب جامعي القمامة، إلى أن للخنازير فائدة آخرى وهي تقليل الاعتماد على اللحوم البلدي، بمعنى أن يوجد في مصر حوالي 20 مليون قبطي، كما يتردد عليها على مدار العام حوالي 20 مليون سائح يمكنهم الاعتماد على لحم الخنزير وبذلك يقل الضغط على اللحم البلدي الذي ارتفع سعر إلى 120 جنيها، بعدما كان سعره 30 جنيهاً في عام 2008.