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طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، طقسًا مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وفيما يلي، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 23 32

مطروح 23 30

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 36

العريش 23 34

الغردقة 28 39

شرم الشيخ 29 37

رفح 22 33

كاترين 19 34

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سيوة 24 36

المنيا 25 37

الفيوم 26 37

أسيوط 24 38

سوهاج 28 38

الأقصر 28 41

أسوان 30 43

شلاتين 28 38

حلايب 31 36

الوادى الجديد 25 40

قنا 29 40

نويبع 28 38

السلوم 21 32

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