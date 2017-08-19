غارمة: «شربت صبغة» لعدم استطاعتي تجهيز بنتي.. والتضامن: تعالي زورينا (صور)

التحرير

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"ليس هناك أقوى من الفقر، الذي يجعل الأشخاص يقبلون على الانتحار في بعض الأحيان هربًا منه، لقلة حيلتهم، في ظل غلاء الأسعار الطاحن وعدم وجود دخل يغطي احتياجات كثير من الأسر".. بهذا الكلمات القاسية روت خديجة حفنى، عائلة أسرة بالأقصر، مأساة أسرتها مع الفقر فى منزلهم البسيط، حيث يقطنون فيه منذ سنوات بإيجار قيمته 500 جنيه شهريًا، مع أبنائها الخمسة من بينهم 4 بنات وزوجها المُسن.

«التحرير» التقت بالسيدة، وأكدت أن زوجها كان يعمل بإحدى شركات السياحة، وتم تصفيتهم ليكتشف في النهاية أنه غير مؤمن عليه، ما جعله يتقاضى معاش من التضامن 300 جنيه شهريًا، الأمر الذي أدى إلى خروجها للبحث عن عمل للمساهمة في توفير احتياجات المنزل، موضحة أنها عملت في مزارع للطماطم، وشركات تعبئة دقيق، ومصنع لتعبئة العنب، وفي النهاية وصل بها الأمر أن تعمل جليسة لسيدة مسنة.

وأضافت الزوجة، أن الحال تغير بعد ترك زوجها العمل، وخاصة بعد بلوغ بناتها سن الزواج، إذ استطاعت تزويج واحدة، وعند خطبة الثانية لم تستطع تجهيزها، فذهبت إلى العديد من الأشخاص والجمعيات الأهلية مطالبة مساعدتهم الأمر الذي قوبل بالرفض، في ظل استعجال العريس على الزواج.

وأوضحت الزوجة، أنها بسبب قلة الحيلة وعدم المقدرة على توفير متطلبات زواج ابنتها، أقدمت على الانتحار بشرابها "صبغة للشعر"، قبل اكتشاف الأمر من قبل أبنائها، والذهاب بها إلى المستشفى، حيث مكثت بها 18 يومًا للعلاج، مشيرة إلى أنه بعد خروجها رفضت البنت الزواج وفسخت خطبتها، ولكن كرمها الله بشخص آخر تفهم ظروفهم المعيشية، وأعطاهم الفرصة في تجهيزها بأقل الإمكانيات، وتزوجا في النهاية.

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وتابعت الأم: "الظروف صعبة جدًا، في ظل غلاء الأسعار الطاحن الذي نعيش فيه، وتقدم شاب لخطبة ابنتي الثالثة، مما اضطرني إلى سحب قرض بقيمة 4 آلاف جنيه، لتغطية مصروفات الخطوبة واستضافة أهل العريس وأقاربه، فأصبح الحال أكثر ضيقًا لإلزامى بدفع أكثر من 1200 جنيه شهريًا مقسمة ما بين 500 جنيه قسط قرض، و 500 جنيه إيجار شقة، و200 جنيه أقساط بعض التجهيزات الصغيرة لابنتي المقبلة على الزواج، بعيدًا عن دفع فواتير الكهرباء والمياه ومصاريف المنزل، رغم أن دخل المنزل 900 جنيه، منها 300 معاش و600 أجري في العمل".

واستطرت السيدة، أنها لم تستطع خلال الشهرين الماضيين دفع أقساط القرض والإيجار الشهري لمرورهم بظروف قهرية، مما يجعلها مهددة بالسجن لتراكم الفوائد عليها، بالإضافة إلى تهديدهم بالطرد في حالة دخول الشهر الثالث وعدم تسديدها إيجار المسكن.

واختتمت، أن هناك العديد من الجمعيات الأهلية التي تقدمت لها رفضت مساعدتها، بعد معاينتهم المنزل، ومشاهدتهم بداخله غسالة نصف أوتوماتيك وثلاجة، وحالة جيدة، مؤكدة أن الغسالة والثلاجة تبرعات من بعض الأشخاص حين محاولتها الانتحار، متمنية ستر نجلتيها المتبقيتين بالزواج، ومساعدتها في تجهيزهما.

من جانبه، أشار أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إلى ضرورة قيام السيدة بزيارة مكتبه لمساعدتها عن طريق بعض الجمعيات الأهلية في تجهيز ابنتها المقبلة على الزواج وتسديد ديونها، بالإضافة إلى صرف مبلغ مالي شهري كمعونة للمساهمة في تلبية احتياجات المنزل.