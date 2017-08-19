بالأرقام| شيكابالا VS كابوريا.. من الأفضل في 2017؟

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ترددت خلال الساعات القليلة الماضية الكثير من الأنباء عن اقتراب انتقال أحمد موسى كابوريا صانع ألعاب النادي المصري إلى القلعة البيضاء، وحصول الفريق البورسعيدي على خدمات محمود عبد الرازق شيكابالا في صفقة تبادلية، إضافة إلى مقابل مادي نظير الاستغناء عن لاعب الفريق البورسعيدي الذي رحب مسؤوليه بانضمام الفهد الأسمر، ومن المرجح أن تشهد الساعات القليلة القادمة الإعلان عن تفاصيل الصفقة طالع التفاصيل

وأثارت فكرة استغناء الزمالك عن شيكابالا ودخوله ضمن الصفقة التبادلية لكابوريا، استياء العديد من جماهير القلعة البيضاء.

ونستعرض خلال التقرير التالي أرقام كابوريا وشيكابالا خلال الموسم المنقضي:

أحمد كابوريا

الدوري المصري

شارك كابوريا صاحب الـ29 عامًا مع المصرى هذا الموسم فى 33 مباراة بإجمالى 2144 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 6 لزملائه، ليساهم فى إنهاء الفريق البورسعيدى الدورى فى المربع الذهبى، إذ شارك في ما يقارب من 25% من أهداف النادي المصري خلال هذا الموسم.

ويمتلك صانع ألعاب النادي المصري 1255 تمريرة متنوعة منها 908 بشكل صحيح، بنسبة وصلت إلى 72%.

وسدد كابوريا 55 تسديدة، منها 22 تسديدة على المرمى، وأرسل 19 كرة عرضية صحيحة، و50 كرة عرضية خاطئة، وارتكب 20 خطأ، وتعرض للخطأ 55 مرة، ولم يحصل إلا على كارت أصفر واحد فقط طوال الموسم.

كأس مصر

شارك في 4 مباريات بكأس مصر بإجمالي 297 دقيقة، وسجل هدفًا في مرمى غزل المحلة، وشارك بديلا في مباراتين كان آخرها أمام الأهلي في نهائي الكأس.

الكونفيدرالية

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خاض مع الفريق البورسعيدي 3 لقاءات بإجمالي 240 دقيقة، وساهم في صناعة هدف فوز المصري علي كمبالا سيتي، الذي أحرزه أحمد جمعة.

محمود عبد الرازق شيكابالا

لعب شيكابالا 37 مباراة خلال الموسم الماضي، بقميص الزمالك، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 12 آخرين.

الدوري المصري

شارك مع الفريق الأبيض في 25 مباراة بإجمالي 1720 دقيقة، وساهم في صناعة 7 آخرين، كأكثر لاعبى الدورى المصرى صناعة للأهداف الموسم الحالي، ويعتبر أيضًا الفهد الأسمر الأكثر صناعة للفرص برصيد 31 فرصة، وسدد 49 تسديدة على المرمى بدقة تسديد 48%، والأكثر مراوغات صحيحة برصيد 71 مراوغة.

كأس مصر

شارك شيكابالا في ثلاث مباريات مع الفريق الأبيض، تمكن خلالها من صناعة هدف وحيد.

البطولة العربية

شارك في مباراتين أمام الفتح الرباطي والعهد اللبناني، وأحرز هدفًا رائعًا خلال المباراة، التي تعادل فيها الزمالك أمام الفريق المغربي بهدفين لكل فريق.

دوري أبطال إفريقيا

لعب شيكابالا مع الزمالك في 519 دقيقة في البطولة الإفريقية، وساهم في صناعة هدفين للزمالك.