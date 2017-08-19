إضراب المحلة ومشروعات "قناة السويس" واجتماع سد النهضة تتصدر عناوين الصحف 07:29 ص السبت 19 أغسطس 2017

القاهرة- (أ ش أ):أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، الشأن المحلي.الأهرام:فمن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام)، إن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية بمنطقة القناة أكد أن شركة التنمية الرئيسية المشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية للمنطقة ومجموعة مواني دبي العالمية قد حددت حتى الآن 11 صناعة يمكن جلبها إلى المنطقة ومن بينها صناعات تجميع السيارات والإلكترونيات والسكر، وأن مجموعة دبي العالمية لديها 8 آلاف مستثمر وبدأت في الدعوة للاستثمار في مصر، ولديها رغبة في استكمال استثماراتها هنا نظرا لأن المساحات الموجودة في دبي أصبحت محدودة في الوقت الحالي.وأضاف مميش أن إقامة هذه الشراكة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدفع عجلة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بصفة خاصة وفي الاقتصاد القومي بصفة عامة، من خلال إقامة مشروعات عملاقة، تعتمد على الموقع الفريد للمنطقة والذي يصل بين البحرين الأحمر والمتوسط ويربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، ومن خلال وجود قطبين رئيسيين في المنطقة وهما: ميناء شرق بورسعيد في الشمال، وميناء العين السخنة بالجنوب.وأشارت الصحيفة إلى أنه يعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، خلال أيام، اجتماع لممثلي مصر والسودان وإثيوبيا، الأعضاء باللجنة الفنية المشتركة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لبحث ومناقشة النقاط العالقة والعقبات الخاصة بالآثار السلبية للسد على مصر والسودان والملء، الأول والتشغيل، والإدارة المشتركة للسد، بما لا يضر بتشغيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل.ونقلت الصحيفة عن مصادر إن الاجتماع سيناقش استكمال أعمال المكتب الاستشاري الفرنسي للنقاط الخلافية العالقة المتبقية منذ أخر اجتماع للجنة في فبراير الماضي.الجمهورية:وقالت صحيفة (الجمهورية)، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل يناقش في اجتماع قادم عقود الضبعة النووية بعد أن انتهى مجلس الدولة من المراجعة القانونية لوضعها في صيغتها النهائية والتوقيع مع الجانب الروسي وفقا للتوقيت الذي يحدده الجانبان.وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتعيين الدكتور أمجد سعيد الوكيل رئيسا لهيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء وإنهاء انتداب وكيل أول وزارة الكهرباء الدكتور حسن محمود لرئاسة الهيئة استعدادا لتنفيذ مشروع الضبعة النووي، ومن المقرر أن يلتقي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وقيادات هيئة المحطات النووية لاستعراض خطة العمل المستقبلية والبعثات ودعم الهيئة ومجالات العمل والعاملين بها.ونقلت عن المهندس محمد كمال المدير العام ورئيس اللجنة النقابية ومدير عام التشغيل أن اختيار الدكتور أمجد رئيسا للهيئة دعما كبيرا لها وللبرنامج النووي لما يتمتع به من قدرات علمية وإدارية ستنعكس على برامج العمل في المرحلة القادمة.وأكدت الصحيفة أنه يغادر مساء اليوم من مطار برج العرب آخر أفواج حجاج القرعة وجمعيات التضامن إلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج، وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إنه تم نقل 33 ألفا و500 حاج إلى الأراضي المقدسة على متن 145 رحلة جوية.وأشارت إلى أنه توفى أول حاج مصري أمس بمطار القاهرة نتيجة إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية على الطائرة السعودية المتجهة إلى جدة قبل إقلاعها بدقائق وتم إنزال الجثمان بملابس الإحرام ونقل إلى مستشفي هليوبوليس وإبلاغ أسرته.وقالت الصحيفة إن مكتب التمثيل العمالي بالدوحة نفى ما تردد عن اعتقال 12 مصريا، وذلك بعد أن تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان أمس تقريرا عاجلا من المستشار العمالي هشام كامل، أشار فيه إلى أن مستشار أمن العاصمة بالدوحة كشف عن 6 حالات اتهامات جنائية وسيتم موافاة المكتب بتفاصيلها غدا.أخبار اليوم:وبدورها، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن سامح شكري وزير الخارجية يبدأ خلال ساعات زيارة للعاصمة الروسية موسكو في إطار جولة تشمل كل من: أستونيا وليتوانيا ينقل خلالها ثلاث رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رؤساء الدول الثلاث ويجري شكري مباحثات تتناول حركتي التجارة والاستثمار إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة الإرهاب، كما يقوم شكري خلال جولته بالترويج للوزيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وأفريقيا على منصب مدير عام اليونيسكو.وأضافت الصحيفة أن عمال شركة غزل المحلة واصلوا إضرابهم عن العمل لليوم الـ(12) على التوالي، مؤكدين استمرار الخسائر التي بلغت حتى الآن نحو 42 مليون جنيه نتيجة توقف ماكينات الشركة عن العمل، وقد فشلت كل المحاولات من جانب الدولة في إقناع العمال بالعودة إلى الإنتاج على أن يتم التفاوض متبعين سياسة الابتزاز ولي الذراع في إشارة إلى أنهم يريدون تنفيذ مطالبهم بالكامل أو توقف الماكينات عن العمل.من جانبها، أكدت الحكومة ممثلة في أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام من جديد رفضها أساليب الابتزاز ولن تخضع له على الإطلاق وخاصة في ضوء ما تأكد من وجود فئات تحاول إثارة العمال والعبث بالشركة في مثل هذه الأزمات.وأكدت الصحيفة أن مؤخرًا انكشفت المحاولة البائسة التي سعت من خلالها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إلى تخريب العلاقات الدبلوماسية المصرية الإيطالية إثر أزمة قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجينى بالقاهرة ورغم نفي الحكومة الإيطالية ما نشرته الصحيفة الأمريكية حول تلقيها معلومات مخابراتية من الجانب الأمريكي بشان مقتل ريجيني تفيد بتورط أجهزة أمنية مصرية في الحادث كشفت تقارير صحفية أن كاتب المقال دالكان ولش الذي يشغل منصب مدير مكتب الصحيفة في القاهرة كان في زيارة للدوحة قريبا وعقب عودته بدأ الكاتب سلسلة من المقالات التحريضية ضد مصر.وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بتكثيف الدورات التدريبية للشباب خلال الفترة القادمة استعدادا لخوض انتخابات المجالس المحلية والمنتظر إجراؤها بداية العام المقبل، وأوضح مصدر بمجلس الوزراء أن الانتخابات ستجرى بنظام الفردي والقائمة وأن 50% من المقاعد ستخصص للمرأة والشباب.وأكدت الصحيفة أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أكد حصول 41 مشروعا صناعيا على موافقات خلال يوليو الماضي باستثمارات تصل إلى 900 مليون جنيه وتتيح 1650 فرصة عمل، وقال الوزير إن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ألغى الموافقات المشروطة لتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية بما أسهم في جذب العديد من الاستثمارات.الشأن الدولي:وفي الشأن الدولي .. قالت صحيفة (الأهرام) إن رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوى والملك فيليب السادس قادا أمس مراسم العزاء في برشلونة لضحايا حادث الدهس الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا، ووصل راخوى وفيليب معا إلى ساحة بالاكا دى كاتالونيا المزدحمة بوسط مدينة برشلونة، للمشاركة في الوقوف لمدة دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الهجوم.وأضافت الصحيفة أن مدينة توركو الفنلندية شهدت أمس حادث طعن مروعا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ٦ آخرين، وقالت الشرطة إنها أطلقت الرصاص على أحد الأشخاص واعتقلته وجار عملية البحث عن آخرين.ونقلت عن شهود عيان أنه سمع دوى العديد من طلقات الرصاص، بينما عززت الشرطة وجودها في مطار هلسنكي الدولي ومحطات السكك الحديدية، وكثفت تفتيش القطارات والحافلات المغادرة من توركو.وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد تصريحاته المثيرة للجدل حول أحداث تشارلوتسفيل، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التاريخ الأمريكي يتم تمزيقه بسحب تماثيل شخصيات الولايات الجنوبية المؤيدة للعبودية.وقال ترامب في ثلاث تغريدات مختلفة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "من المحزن أن نرى تاريخ وثقافة بلدنا العظيم يمزقان عبر سحب تماثيلنا ونصبنا الرائعة"، معتبرا الخطوة "غباء".ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية) إن الشرطة الإسبانية أعلنت أمس أنها أطلقت الرصاص على 5 إرهابيين مشتبه بهم وأردتهم قتلي في هجوم دهس ثان بسيارة وقع في الساعات الأولى من صباح أمس في مدينة (كامبريلس) بعد ساعات من حادث الدهس الإرهابي بمدينة برشلونة الذي أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات من 34 جنسية بينهم مغاربة وجزائريون وكويتيون ومصريون.وبدورها، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن ستيفان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أكد أن المنظمة الدولية تأمل في إجراء تفاوض جاد بين الحكومة السورية ووفد موحد للمعارضة في أكتوبر أو نوفمبر المقبل.وقال دى ميستورا إنه فيما يتعلق بالحكومة السورية نعول كثيرا على روسيا وعلى إيران وعلى أي طرف له نفوذ كبير وعلى الحكومة السورية كي تكون مستعدة عند دعوتها إلى جنيف لبدء تفاوض حقيقي ومباشر مع أي منبر للمعارضة يحضر المفاوضات.

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