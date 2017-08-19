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«أبعادية دمنهور» تُعاني انقطاع مياه الشرب منذ 6 أشهر.. والمحافظ: جارٍ صيانة الخطوط

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«أبعادية دمنهور» تُعاني انقطاع مياه الشرب منذ 6 أشهر.. والمحافظ: جارٍ صيانة الخطوط «أبعادية دمنهور» تُعاني انقطاع مياه الشرب منذ 6 أشهر.. والمحافظ: جارٍ صيانة الخطوط

التحرير

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معاناة يعيشها أهالى قرية الأبعادية التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، نظرًا لانقطاع مياه الشرب المتكرر، منذ أكثر من 6 أشهر، مما يضطرهم لشراء المياه مجهولة المصدر أو السير على الأقدام لمسافات بعيدة للحصول على كوب مياه نظيف.

يقول محمد حمدى، أحد الأهالى، إنهم يعانون من عدم توافر مياه الشرب فى القرية منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى أن شهر رمضان المبارك مر عليهم بدون مياه، مما يضطرهم للحصول عليها من القرى المجاورة، لافتا أن أقرب قرية لهم تبعد 2 كيلو متر تقريبًا.

وأوضح محمود الجوهرى، من سكان القرية، أن مياه الشرب تأتى ضعيفة فى معظم الأوقات وينتظرون الليل لملئ الجراكن لقضاء احتياجاتهم.

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من جانبها، أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه جارٍ تصليح وصيانة خط مياه الشرب بالأبعادية، وسيتم العمل بكامل طاقته خلال أيام، وذلك احترامًا للمواطن البحراوى.

وشددت محافظ البحيرة، أن من أولوياتها الحفاظ على المواطن البحراوي وتقديم خدمة كاملة له، وأن جهودها ترتكز على هذا الهدف.

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التحرير

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