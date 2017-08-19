الأخبار المتوقعة اليوم السبت 19 أغسطس 2017

القاهرة- (أ ش أ):

القاهرة.. تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا موسعا مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات القومية بمؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر"، وذلك في إطار دور الهيئة في إصلاح المؤسسات الصحفية وهياكلها، ومواجهة المشكلات المالية والإدارية.

القاهرة.. تعقد آلية التنسيق الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا بمقر قصر التحرير، وذلك في إطار آلية التنسيق الثلاثية المعنية بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام.

القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 48 متهما من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف التي وقعت بمنطقة "عين شمس" وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، في قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.