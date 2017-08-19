الجيش اللبناني يعلن بدء عملية "فجر الجرود" ضد "داعش"

بيروت- (د ب أ):

أعلن الجيش اللبناني فجر اليوم السبت، إطلاق عملية عسكرية لطرد تنظيم داعش من المنطقة الواقعة قرب الحدود مع سورية شرق البلاد.

ونقل الجيش، عبر حسابه في تويتر، عن قائده جوزيف عون، تأكيده إطلاق عملية "فجر الجرود".