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الجيش اللبناني يعلن بدء عملية "فجر الجرود" ضد "داعش"

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مصراوي Masrawy

الجيش اللبناني يعلن بدء عملية "فجر الجرود" ضد "داعش"

07:01 ص السبت 19 أغسطس 2017

بيروت- (د ب أ):

أعلن الجيش اللبناني فجر اليوم السبت، إطلاق عملية عسكرية لطرد تنظيم داعش من المنطقة الواقعة قرب الحدود مع سورية شرق البلاد.

ونقل الجيش، عبر حسابه في تويتر، عن قائده جوزيف عون، تأكيده إطلاق عملية "فجر الجرود".

 

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