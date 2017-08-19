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اليوم - محاكمة المتهمين في "تنظيم داعش ليبيا"

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مصراوي Masrawy

اليوم - محاكمة المتهمين في "تنظيم داعش ليبيا"

06:00 ص السبت 19 أغسطس 2017

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 20 متهمًا من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا".

ونسبت النيابة إلى المتهمين التحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا من العاملين في ليبيا.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف.

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