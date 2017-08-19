5 طرق لتحضير ديتوكس الماء لتقليل الوزن وطرد سموم الجسم تعرف عليهم 12:50 ص السبت 19 أغسطس 2017

الديتوكس

كتبت-نرمين الجلاد:الديتوكس وهو مشروب صحي يتم اعداده من مواد طبيعية بالمنزل ، يساعد الجسم على التخلص من السموم، وتعزيز عمل جميع وظائف الجسم بشكل أفضل. نصحت خبيرة التغذية "سالي فؤاد" في برنامج "حلو وحادق" المذاع على قناة cbc بتناول مشروب الديتوكس علي مدار اليوم ،ويفضل ما بين كل مشروب ساعتين،حيث يعمل على تنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن، ويعطي نضارة وصفاء للبشرة.وفيما يلى نقدم لكم طريقة عمل الديتوكس :ديتوكس الخيار والليمون خيارتين مقطع إلى شرائح رقيقة 3 ليمون مقطعة شرائح صغيرة.10 أورق نعناع طازج.٢ لتر من الماءطريقة التحضير:يشطف الليمون والخيار جيداً، ثم تقطع إلى شرائح صغيرة. وتوضع الشرائح في وعاء الماء،ويحفظ في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو طوال الليل للحصول على طعم أقوى.ديتوكس الليمون وخل التفاح والعسل:٢ لتر من الماء 3 ليمون مقطعة الى شرائح ملعقة صغيرة خل تفاح ملعقة كبيرة عسل ابيض قليل من اوراق النعناع الطازج3 حبات خوخ شرائح.الطريقة:-يذاب العسل مع الماء الفاتر ويقلب جيداً، ويضاف الشرائح وخل التفاح الى وعاء الماء ديتوكس الزنجبيل بالليمون والعسل:٢ لتر ماء فاترزنجبيل طازج شرائح3 حبات ليمون شرائح10 اوراق نعناعملعقة كبيرة عسل ابيض.طريقة التحضير:يذاب العسل مع الماء الفاتر ويقلب جيدا، ثم يضاف الشرائح المقطعة والنعناع، ويترك في الثلاجة حتى الاستخدام ديتوكس التفاح الاخضر:تفاحتين أخضر مقطع الى شرائح3 حبات خيار شرائح زنجبيل طازج بالقشرة 2 لتر ماء فاتر ملعقة كبيرة عسل ابيض. طريقة التحضيريخلط العسل مع الماء الفاتر ويقلب، وتضاف اليها باقي المكونات. ديتوكس ماء الفواكهشرائح البطيخ رفيعةشرائح الفراولة رفيعةشرائح الكيوي رفيعةطريقة التحضير:ضع المكونات في وعاء الماء، وتترك لعدة ساعات في الثلاجة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

7 حيل لإنقاص الوزن دون الشعور بالجوع...تعرف عليها

كيف تبني عضلات وتنقص وزنك في نفس الوقت؟

إعلان

إعلان