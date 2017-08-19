أخبار عاجلة

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا -
لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر -
وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل -
الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد -
"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير -
وزير القوى العاملة : اقتراح نظام للأجور مع أصحاب الأعمال هدفه تحقيق استقرار العامل -
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد -
قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم - محاكمة 738 متهمًا في قضية فض رابعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم - محاكمة 738 متهمًا في قضية فض رابعة

04:00 ص السبت 19 أغسطس 2017

اليوم - محاكمة 738 متهمًا في قضية فض رابعة

كتب - محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 738 متهمًا في فض اعتصام رابعة العدوية.

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في "خلية المتفجرات"

    أخبار

  • محاكمة متهمي "خلية المتفجرات" أمام القضاء.. غدًا

    أخبار

  • السبت.. محاكمة 20 متهمًا في قضية "داعش ليبيا"

    أخبار

  • جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة المتهمين في "كتائب أنصار الشريعة"

    أخبار

إعلان

d07fe974ce.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد