اليوم - محاكمة 738 متهمًا في قضية فض رابعة

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 738 متهمًا في فض اعتصام رابعة العدوية.

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.