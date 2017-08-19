أخبار عاجلة

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا -
لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر -
وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل -
الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد -
"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير -
وزير القوى العاملة : اقتراح نظام للأجور مع أصحاب الأعمال هدفه تحقيق استقرار العامل -
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد -
قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

هذه العلامات تشير إلى حدوث مشاكل لسمع لطفلك

Google+ Print
هذه العلامات تشير إلى حدوث مشاكل لسمع لطفلك هذه العلامات تشير إلى حدوث مشاكل لسمع لطفلك

مصراوي Masrawy

هذه العلامات تشير إلى حدوث مشاكل لسمع لطفلك

01:04 ص السبت 19 أغسطس 2017

هذه العلامات تشير إلى حدوث مشاكل لسمع لطفلك

هذه العلامات تشير إلى حدوث مشاكل لسمع لطفلك

 (د ب أ)قالت رابطة أطباء الأنف والأذن والحنجرة بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية إنه يمكن للوالدين الاستدلال على مشاكل السمع لدى الأطفال من خلال ملاحظة بعض العلامات، أبرزها عدم استجابة الطفل مباشرة، عندما يتحدث إليه أحد الأشخاص.ومن العلامات الأخرى عدم نطق الكلمات بشكل صحيح أو الاستماع للموسيقى أو التلفزيون بصوت عال للغاية، بالإضافة إلى صعوبات التحصيل الدراسي.وقد ترجع مشاكل السمع لدى الأطفال إلى أسباب خطيرة، مثل التهابات الجيوب الأنفية والتهابات الأذن الوسطى، أو أسباب بسيطة، مثل انسداد القناة السمعية بفعل شمع الأذن. وفي كل الأحوال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء مشاكل السمع لدى الطفل. 

إعلان

إعلان

8683e02e84.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد