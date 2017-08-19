هذه العلامات تشير إلى حدوث مشاكل لسمع لطفلك 01:04 ص السبت 19 أغسطس 2017

هذه العلامات تشير إلى حدوث مشاكل لسمع لطفلك

(د ب أ)قالت رابطة أطباء الأنف والأذن والحنجرة بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية إنه يمكن للوالدين الاستدلال على مشاكل السمع لدى الأطفال من خلال ملاحظة بعض العلامات، أبرزها عدم استجابة الطفل مباشرة، عندما يتحدث إليه أحد الأشخاص.ومن العلامات الأخرى عدم نطق الكلمات بشكل صحيح أو الاستماع للموسيقى أو التلفزيون بصوت عال للغاية، بالإضافة إلى صعوبات التحصيل الدراسي.وقد ترجع مشاكل السمع لدى الأطفال إلى أسباب خطيرة، مثل التهابات الجيوب الأنفية والتهابات الأذن الوسطى، أو أسباب بسيطة، مثل انسداد القناة السمعية بفعل شمع الأذن. وفي كل الأحوال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء مشاكل السمع لدى الطفل.

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