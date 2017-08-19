البيت الأبيض: ترامب يدرس خياراته بشأن الصراع في أفغانستان

واشنطن- (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض، الجمعة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيعلن قريبا قراره حول استراتيجية جديدة للتعامل مع الصراع في إفغانستان، بعد اجتماع للرئيس مع فريق الأمن القومى في كامب ديفيد.

وقالت السكرتيرة الصحفية سارة ساندرز فى بيان "بعد ظهر اليوم أطلع الرئيس بشكل شامل من جانب فريق الأمن القومي على استراتيجية جديدة لحماية مصالح أمريكا في جنوب آسيا".

وتابعت: "الرئيس يدرس وينظر في خياراته وسيدلي بإعلان للشعب الأمريكي وحلفائنا وشركائنا والعالم في الوقت المناسب".

وقد يشمل هذا القرار ارسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى أفغانستان.

ولم يتحدث ترامب علنا بعد الاجتماع الذي عقد في المنتجع الرئاسي النائي فى ولاية ماريلاند.

وفى وقت سابق من يوم الجمعة، قال ترامب على تويتر إن الولايات المتحدة ستشدد أمنها الداخلي فى أعقاب الهجوم الإرهابي الذى وقع يوم الخميس فى مدينة برشلونة الإسبانية.

وكتب: "الأمن الداخلي وأجهزة تطبيق القانون في حالة تأهب ومراقبة عن كثب لأي إشارة على وجود متاعب.. حدودنا أكثر صرامة من أي وقت مضى!".