قطة مصرية" ذهبت لتأكل من قمامة المطار فسافرت إلى لإنجلترا"

كتبت -نرمين الجلاد:

استطاعت قطة صغيرة أن تغير ظروف حياتها من العيش في نفايات القمامة في مصر الى السفر لإنجلترا.

حسب ما جاء في موقع "ديلى ميل"،أن قطة ﺼﻐﻴﺮﺓ مصرية ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،شوهدت وهى تتجول ﻓـﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟقاهرة ﺑﻴﻦ النفايات في ﻛﺎﻓﻴﺘﺮﻳﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ وعند ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ تحديداً، وفي هذا الوقت ﺩﺧﻠﺖ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﺓ ﻣﻦ القاهرة إلى برمنجهام ﻓـﻲ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ، وتحرﻛﺖ ﺍلطائرة ﻭﺍﻟقطة داخلها.

وصلت القطة الى إنجلترا، وظلت بين الحقائب لمسافة 3000 ﻣﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، واكتشف عمال المطار وجودها ،وعلى الفور تواصل أمن المطار مع ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮي ﻓـﻲ برمنجهام من أجل تحليلها، ووضعها ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ 14 ﻳﻮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ، من أجل التأكد أﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ.

عرضت ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﻧﻬﺎ سوف ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ الطبي على ﺍﻟقطة بإعتبار إنها ﺭﺍﻛﺐ ﻣﻦ ﺭﻛﺎﺏ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ والقادمة ﻣﻦ ﺍﻟقاهرة، وﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ انجلترا صممت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﻄﻂ برمنجهام وأطلقوا عليها اسم "كايرو" نسبة الى القاهرة.

وبعد التأكد من أنها خالية من أي أمراض قاموا بعرضها للتبني بشرط أن تكون الأسرة ﺇﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، وتم عمل اعلان لها، ونالت اهتمام المواطنين وزادت طلبات التبني علي القطة "كايرو".