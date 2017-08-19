رئيس "النواب" ناعيًا رفعت السعيد: أثرى الساحة بفكره ومواقفه الوطنية 02:09 ص السبت 19 أغسطس 2017

القاهرة- (أ ش أ):نعى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتور رفعت السعيد، الذي وافته المنية، الخميس عن عمر ناهز 85 عامًا.وقال عبدالعال: "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب ننعي ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب المصري العظيم الدكتور رفعت السعيد البرلماني السابق ورئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، وأحد رموز العمل الوطني".وأضاف عبد العال، بحسب بيان لمجلس النواب، "الدكتور رفعت السعيد وافته المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه فأثرى الساحة السياسية بفكره ومواقفه الداعمة لوحدة النسيج الوطني والوقوف مع مصر ضد اختطاف هويتها واستقرارها.واختتم عبد العال البيان بالدعاء بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه صبر المؤمنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

نائبة لوزير الكهرباء: "أسعار الفواتير مبالغ فيها.. وتسببت في ارتفاع

"التجمع": رفعت السعيد وطني مخلص احتل مكانة سامية في ذاكرة اليسار

مصطفى بكري ناعياً رفعت السعيد: "عرفته مناضلًا تاريخياً"

رفعت السعيد: رمز اليسار المصري وعدو الإسلام السياسي

إعلان

إعلان