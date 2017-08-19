اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في "خلية المتفجرات"

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهمين من أعضاء جماعة الإخوان والصادر ضدهما حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية المتفجرات".

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان، ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذًا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.