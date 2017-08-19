عاطل بالمحلة يقتل حماته ويسرق "تحويشة العمر" التي ادخرتها لمناسك الحج

الغربية- مروة شاهين:

شهدت مدينة المحلة، الجمعة، جريمة قتل بشعة عندما أقبل عاطل على قتل حماته بسبب رفضها إعطائه أموال فقام بحرقها وسرقة "تحويشة العمر"، تكلفة مناسك الحج التي كانت تنوي أدائه خلال أيام.

من جانبه، قرر المستشار تامر كشك، رئيس محكمة المحلة، حبس، "إبراهيم- ش"، عاطل، ١٥يومًا، على ذمة التحقيقات لقيامه بحرق حماته "ه - م"، ٦٨ سنة، وسرقة أموالها.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن المتهم طلب منها أموالًا قبل الحادث بأيام فرفضت فقام بحرقها.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد بإلقاء القبض على المتهم بعد التأكد من ارتكابه الواقعة وقام بحرق حماته المسنة بالسولار لرفضها إعطائه الأموال التي كانت تدخرها لأداء مناسك الحج، وتم العثور على الجثة متفحمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.