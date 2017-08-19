الأمم المتحدة تطعم 355 ألف طفل ضد شلل الأطفال في سوريا
الأمم المتحدة تطعم 355 ألف طفل ضد شلل الأطفال في سوريا
01:26 ص السبت 19 أغسطس 2017
نيويورك- (أ ش أ):
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أنها أنهت بمشاركة المنظمة العالمية للصحة (WHO) المرحلة الأولى من تطعيم 355 ألف طفل ضد شلل الأطفال في محافظتي الرقة ودير الزور السوريتين.
وأوضحت المنظمة - في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الجمعة- أن الهدف من هذه الحملة هو زيادة مناعة الأطفال من أجل مقاومة الأمراض الخطيرة التي تفشت هناك مؤخرا، مشيرة إلى أن وباء شلل الأطفال يتكرر للمرة الثانية منذ بدء النزاعات المسلحة في سوريا منذ 2011.
وقالت المنظمة، إن التطعيم ضد شلل الأطفال وأمراض أخرى تهدد الأطفال في سوريا قبل عام 2011 كان يشمل أكثر من 80% من الأطفال السوريين، وقد انخفض في السنوات الستة الأخيرة على مدار الأزمة السورية ليشمل 40% فقط من مجموع الأطفال المقيمين في البلاد.
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