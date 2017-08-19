"مصر للطيران" تنقل 2880 حاجًا من أهالي غزة إلى السعودية

القاهرة- (د ب أ):

أعلنت شركة مصر للطيران، مساء الجمعة، الانتهاء من نقل حوالي 2880 حاجا فلسطينيا من أهالي قطاع غزة على 11 طائرة منذ الثلاثاء الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بمصر للطيران، إن الشركة حظيت بثقة الحكومة الفلسطينية لتسيير جسر جوي لخدمة حجاج قطاع غزة.

وأضافت المصادر: "قامت مصر للطيران بتشغيل 11 رحلة جوية متجهة إلى جدة منذ الثلاثاء الماضي، ونقلت حوالى 2880 حاجا من أهالي قطاع غزة".

وأشارت إلى "تسهيلات كبيرة من كل القطاعات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة بالتعاون مع السفارة الفلسطينية لدى مصر".

ومن المقرر عودة الحجاج الفلسطينيين من الأراضي المقدسة في 10 سبتمبر المقبل بعد أدائهم مناسك الحج.