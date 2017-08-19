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"مصر للطيران" تنقل 2880 حاجًا من أهالي غزة إلى السعودية

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مصراوي Masrawy

" للطيران" تنقل 2880 حاجًا من أهالي غزة إلى

01:23 ص السبت 19 أغسطس 2017

القاهرة- (د ب أ):

أعلنت شركة مصر للطيران، مساء الجمعة، الانتهاء من نقل حوالي 2880 حاجا فلسطينيا من أهالي قطاع غزة على 11 طائرة منذ الثلاثاء الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بمصر للطيران، إن الشركة حظيت بثقة الفلسطينية لتسيير جسر جوي لخدمة حجاج قطاع غزة.

وأضافت المصادر: "قامت مصر للطيران بتشغيل 11 رحلة جوية متجهة إلى جدة منذ الثلاثاء الماضي، ونقلت حوالى 2880 حاجا من أهالي قطاع غزة".

وأشارت إلى "تسهيلات كبيرة من كل القطاعات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة بالتعاون مع السفارة الفلسطينية لدى مصر".

ومن المقرر عودة الحجاج الفلسطينيين من الأراضي المقدسة في 10 سبتمبر المقبل بعد أدائهم مناسك الحج.

 

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