هدف رائع ومراوغات.. ماذا قدم تريزيجيه في موقعة البطل؟ (فيديو)

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شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، الجمعة، في تعادل فريقه قاسم باشا، مع فريق بيشكتاش، بهدفين لمثليهما في الجولة الثانية من الدوري التركي، إذ وضع بصمته بتسجيل هدف التعادل الثاني لفريقه في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

ولعب "تريزي" وقت المباراة كاملا، ولمس الكرة 64 مرة، أكثر من أي لاعب آخر في فريقه، كما كانت نسبة تصويباته 100%، وبلغت دقة تمريراته 89.2%.

كما كان تريزيجيه، أكثر لاعبي المباراة قياما بالمراوغات الناجحة، بـ4 مراوغات، هذا بالإضافة إلى الواجب الدفاعي الذي لا يغفله أبدا، سواء مع المنتخب أو النادي، فاعترض 4 تمريرات من لاعبي بيشكتاش كأكثر لاعب في فريقه، بالإضافة لفوزه بالتحام هوائي واحد وإبعاد الكرة عن مناطق الخطورة مرة واحدة.

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وحصل "الدولي المصري، على ثاني أفضل لاعب في المباراة بعد زميله ماركوس نيوماير الذي سجل الهدف الأول.

يذكر أن بشكتاش، هو بطل الدوري التركي، الموسمين الماضيين، ويضم كوكبة كبيرة من نجوم الكرة في تركيا وخارجها، ما جعل هذه المباراة هي الأهم لـ"تريزي" هذا الموسم، وبخاصة أنها في ملعبه وأمام جماهيره.