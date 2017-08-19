مصدر: الفنانة ياسمينا المصري زارت المخرج سامح عبد العزيز في قسم الهرم 12:09 ص السبت 19 أغسطس 2017

الفنانة ياسمينا المصري

كتب - محمد شعبان:قال مصدر أمني مسؤول بشرطة السياحة والآثار بالجيزة، إن الفنانة الشابة ياسمينا المصري زارت المخرج سامح عبد العزيز داخل محبسه بقسم شرطة الهرم.وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أن "المصري" زارت المخرج المحبوس رفقة المنتج أحمد السبكي، وحرصا على الاطمئنان عليه، ومعرفة آخر تفاصيل القضية.وترددت بعض الشائعات مؤخرًا حول وجود علاقة عاطفية بين المخرج سامح عبد العزيز والممثلة ياسمينا المصري، وأنها وراء انفصاله عن زوجته السابقة روبي، الأمر الذي نفته "ياسمينا تماما مؤكدة أن سامح عبد العزيز مخرج كبير "في مقام والدها".وحددت النيابة العامة جلسة 28 أغسطس الجاري؛ لنظر تجديد حبس المخرج سامح عبد العزيز،؛ لاتهامه بتعاطي وحيازة المواد المخدرة، وذلك بعدما جدد قاضي معارضات محكمة جنح الهرم، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثالثة والنصف عصر الأحد الماضي، حين استوقف الرائد تامر الساعي، الضابط بشرطة السياحة والآثار، سيارة ملاكي بالقرب من فندق مينا هاوس وأهرامات الجيزة، وطالبه بإبراز تحقيق الشخصية وفتح حقيبة السيارة لتفتيشها.وامتثل المخرج سامح عبد العزيز، إلى تعليمات الضابط، وعُثر بالحقيبة على صندوق من البيرة، فوجه الطالب أفراد الكمين بتفتيش السيارة بالكامل، حيث عُثر على ( 12 جرام حشيش، 7 جرامات بانجو) داخل التابلوه.وبتفتيش المخرج ذاتياً، عُثر بين طيات ملابسه على تذكرة كوكايين تزن جرام واحد، وقرصين من عقار الترامادول المخدر، وبسؤاله عن المضبوطات أكد "دي استعمال شخصي"، لافتًا إلى أنه كان في طريقه للاحتفال بحفل زفاف ممثل شهير سيقام بالفندق.5 دقائق كانت كفيلة باصطحاب المخرج سامح عبد العزيز، إلى مكتب شرطة السياحة والآثار بالمنطقة الأثرية، ليحرر العقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالجيزة، محضرًا بالواقعة، وتم تحريز المضبوطات وسط هدوء تام من "عبد العزيز".وخلال دقائق معدودة، تم إرسال المتهم بالمحضر لقيده بقسم شرطة الهرم، وتم نقله إلى النيابة المسائية في تمام الرابعة والنصف عصرًا، ليؤكد حيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، ومن ثم صدور قرار بحبسه 4 أيام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي.

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