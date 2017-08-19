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أبرز عناوين الصحف العالمية

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مصراوي Masrawy

أبرز عناوين الصحف العالمية

12:05 ص السبت 19 أغسطس 2017

إعداد - علاء المطيري: 

قالت "إيكونوميست" البريطانية إن يمكنها أن تساعد إسرائيل في التخلص من فائض الغاز الطبيعي، وأشارت "نيو تايمز" الرواندية: "بعد يومين من الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح لرواندا دخلت 9 شركات مصرية سوق العقارات في رواندا، وقالت "فاينانشال تايمز" البريطانية إن مدينة برشلونة التي تعرضت لهجومين إرهابيين، الخميس، كانت مركزًا رئيسيًا لتجنيد الجهاديين في إسبانيا.

1- إيكونوميست: الغاز الإسرائيلي "لغز".. والحل في مصر

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قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن مصر يمكنها أن تساعد إسرائيل في التخلص من فائض الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ليفاتان قبالة سواحلها في البحر المتوسط. وأضافت: "إسرائيل التي كانت تستورد الغاز الطبيعي من جيرانها العرب؛ أصبحت تواجه معضلة تصدير الفائض عن احتياجاتها المحلية".

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2- صحيفة: 9 شركات مصرية تدخل السوق الرواندي عقب زيارة السيسي 

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أشارت صحيفة "نيو تايمز" الرواندية، إلى أنه بعد يومين من الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرواندا، شرعت 9 شركات مصرية بالانضمام إلى سوق العقارات في رواندا.

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3- فاينانشال تايمز: هجوم برشلونة يزيد قوة إسبانيا في محاربة الإرهاب 

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قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن مدينة برشلونة التي تعرضت لهجومين إرهابيين، أمس الخميس، كانت مركزًا رئيسيًا لتجنيد السلفيين الجهاديين في إسبانيا، مضيفة: "اختيار المدينة الواقعة في إقليم كتالونيا ليست مفاجأة وهجوم برشلونة يزيد قوة إسبانيا في محاربة الإرهاب".

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4- الجارديان: السياح مستهدفون الآن

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نشرت صحيفة الجارديان تحليل لجاسون بيرك بعنوان "من وسط لندن إلى لاس رامبلاس: السياح مستهدفون الآن". ويقول بيرك إن الهجوم على برشلونة يؤكد ثلاث حقائق تعلمتها الأجهزة الأمنية وعرفها الأشخاص في الأشهر الأخيرة.

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5- "ستريت جورنال": هجوم برشلونة يكشف وجود قصور أمني في إسبانيا 

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الهجوم الذي شهدته مدينة برشلونة وراح ضحيته 13 شخصًا، أمس الخميس، يكشف وجود قصور أمني في إسبانيا.

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