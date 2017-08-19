أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قالت "إيكونوميست" البريطانية إن مصر يمكنها أن تساعد إسرائيل في التخلص من فائض الغاز الطبيعي، وأشارت "نيو تايمز" الرواندية: "بعد يومين من الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرواندا دخلت 9 شركات مصرية سوق العقارات في رواندا، وقالت "فاينانشال تايمز" البريطانية إن مدينة برشلونة التي تعرضت لهجومين إرهابيين، الخميس، كانت مركزًا رئيسيًا لتجنيد الجهاديين في إسبانيا.

1- إيكونوميست: الغاز الإسرائيلي "لغز".. والحل في مصر

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن مصر يمكنها أن تساعد إسرائيل في التخلص من فائض الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ليفاتان قبالة سواحلها في البحر المتوسط. وأضافت: "إسرائيل التي كانت تستورد الغاز الطبيعي من جيرانها العرب؛ أصبحت تواجه معضلة تصدير الفائض عن احتياجاتها المحلية".

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2- صحيفة: 9 شركات مصرية تدخل السوق الرواندي عقب زيارة السيسي

أشارت صحيفة "نيو تايمز" الرواندية، إلى أنه بعد يومين من الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرواندا، شرعت 9 شركات مصرية بالانضمام إلى سوق العقارات في رواندا.

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3- فاينانشال تايمز: هجوم برشلونة يزيد قوة إسبانيا في محاربة الإرهاب

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن مدينة برشلونة التي تعرضت لهجومين إرهابيين، أمس الخميس، كانت مركزًا رئيسيًا لتجنيد السلفيين الجهاديين في إسبانيا، مضيفة: "اختيار المدينة الواقعة في إقليم كتالونيا ليست مفاجأة وهجوم برشلونة يزيد قوة إسبانيا في محاربة الإرهاب".

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4- الجارديان: السياح مستهدفون الآن

نشرت صحيفة الجارديان تحليل لجاسون بيرك بعنوان "من وسط لندن إلى لاس رامبلاس: السياح مستهدفون الآن". ويقول بيرك إن الهجوم على برشلونة يؤكد ثلاث حقائق تعلمتها الأجهزة الأمنية وعرفها الأشخاص في الأشهر الأخيرة.

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5- "ستريت جورنال": هجوم برشلونة يكشف وجود قصور أمني في إسبانيا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الهجوم الذي شهدته مدينة برشلونة وراح ضحيته 13 شخصًا، أمس الخميس، يكشف وجود قصور أمني في إسبانيا.

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