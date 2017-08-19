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وزير الخارجية الألماني لا يرى مبررا للتحذير من السفر إلى إسبانيا

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني لا يرى مبررا للتحذير من السفر إلى إسبانيا

12:00 ص السبت 19 أغسطس 2017

وزير الخارجية الألماني لا يرى مبررا للتحذير من السفر إلى إسبانيا

وزير الخارجية الألمانية زيجمار جابريل

برشلونة - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الألمانية زيجمار جابريل اليوم الجمعة في برشلونة بأنه لا يرى مبررا لتحذير المواطنين الألمان من السفر إلى إسبانيا حتى بعد وقوع حادث الدهس الإرهابي الذي شهدته المدينة أمس، معتبرا إسبانيا دولة آمنة رغم الحادث.

وقال جابريل مساء اليوم الجمعة خلال زيارة يقوم بها إلى برشلونة: "نحن جميعا على يقين من أن إسبانيا دولة سياحية قبل الحادث وبعده، ولا يصح أن نطلق أية تحذيرات من السفر إليها".

وأكد جابريل بالقول "ليس هناك أمان مطلق".

وقال جابريل إن من الممكن أن ينفذ تنظيم الدولة هجمات في أوروبا بعد دحره في مناطقه بالعراق وسوريا، وهناك خبراء يقولون ذلك، مضيفا القول: "هذا توقع، ولكن هناك بعض الأمور التي تؤيده، ولابد من حدوث قلق ما ، فليس في ذلك شك".

وأعلن جابريل عن تقديم العون لذوي الجرحى الألمان خلال بحثهم عن مكان للسكنى في برشلونة.

وتحدث جابريل بأحد مستشفيات برشلونة مع امراة ألمانية ممن أصيبوا بجروح.

ويعتزم جابريل وضع باقة من الزهور غدا السبت على نصب للضحايا في مكان الحادث.

وأوضح جابريل أن زيارته إلى برشلونة تأتي كإعلان للتضامن مع إسبانيا بعد الحادث.

وأكد جابريل قائلا: "لقد سقط هنا ضحايا لأكثر من 30 دولة ، فالهجوم موجه إلى العالم الحر، ضد ما نسميه نحن التعايش الديمقراطي".

وقال جابريل إن هؤلاء "قتلة جبناء تحركهم فيما يبدو دعاية يطلقها المتشددون".

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