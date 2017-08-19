اشتباكات قرب موقع اعتداء الدهس ببرشلونة بعد مظاهرة لليمين المتطرف

برشلونة - (د ب أ)

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين يمينيين ومارة اليوم الجمعة في الموقع الذي شهد هجوم الدهس في وسط برشلونة.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات مرتبطة بحركة الهوية وهي شبكة من جماعات القوميين البيض وتركز على الحفاظ على الهوية الأوروبية. وكتب على بعض لافتاتهم "دافعوا عن أوروبا" "أوقفوا أسلمة أوروبا".

كان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن هجوم برشلونة الذي وقع أمس الخميس وتسبب في مقتل أربعة عشر شخصا. كان العديد من الضحايا في الاعتداء من المغرب.

وأدى احتشاد أشخاص من المعارضين للتيارات اليمينية إلى إثارة مواجهة بين الجانبين المتعاديين فى منطقة قريبة من بلاكا كتالونيا بالقرب من الموقع الذي دهست فيه الحافلة حشدا من المارة .

وردد المتظاهرون المناهضون للتيار اليمينى شعارات مثل " الفاشيون يخرجون من مقاطعتنا" و"لن تمروا" وهو شعار استخدمه الجمهوريون خلال الحرب الأهلية الإسبانية. في حين حمل البعض ببساطة أعلام قوس القزح.

وفي نهاية المطاف، غادر اليمينيون المكان وهم يطلقون صيحات النصر .

وقال ادوارد سانشيز وهو موظف بأحد البنوك لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "ما حدث في برشلونة أمس هو عمل من أعمال الكراهية لكن هذا هو نفس النوع من الكراهية".

وتسببت المواجهة إلى منع ممثلي وزارتي الخارجية لألمانيا وفرنسا الذين وصلوا مؤخرا إلى برشلونة من وضع أكاليل الزهور في موقع الهجوم.