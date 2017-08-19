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«البافاري» يستهل مشواره في الدوري الألماني بالفوز على ليفركوزن

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«البافاري» يستهل مشواره في الدوري الألماني بالفوز على ليفركوزن «البافاري» يستهل مشواره في الدوري الألماني بالفوز على ليفركوزن

التحرير

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افتتح بايرن ميونخ  مشواره في الحفاظ على لقبه في الدوري الألماني، بالفوز على باير ليفركوزن 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من منافسات المسابقة. 

وافتتح بايرن ميونخ التسجيل في الدقيقة 9 عن طريق نيكلاس شول، وأضاف كورينتين توليسو الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 18، ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 52، وأحرز أدمير محمدي الهدف الوحيد  لليفركوزن في الدقيقة 65.

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وبهذه النتيجة يحصد الفريق البافاري أول ثلاث نقاط فى مشواره نحو لقب «البوندزليجا»، حيث كان قد توج فى النسخة الأخيرة من البوندزليجا للمرة الخامسة على التوالى.

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التحرير

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