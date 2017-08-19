العرب اليوم: مقتل مدنيين في قصف بالعراق وخط ملاحي بين قطر والكويت

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

دشنت قطر خطًا ملاحيًا جديدًا مع الكويت التي تقوم بدور الوساطة بين الدوحة والدول الأربع المقاطعة لها، فيما انضم "فيلق الرحمن" السوري المعارض إلى هدنة الغوطة الشرقية، وقتل 3 مدنيين إثر قصف جوي مجهول غربي العراق.

1 - قطر تدشن خط ملاحي جديد مع الكويت

صورة نشرتها وزارة النقل القطرية تظهر شكل المسار الملاحي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات القطرية تدشين خط جديد لنقل الحاويات بشكل مباشر بين ميناء حمد في الدوحة وميناء الشويخ في دولة الكويت.

وذكرت الوزارة في بيان لها إن الخط الجديد يوفر "خدمة مثالية" لنقل البضائع القابلة للتلف والمواد الغذائية وغيرها من البضائع القادمة من وإلى قطر بشكل أسبوعي.

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2- فصيل "فيلق الرحمن" السوري المعارض ينضم إلى هدنة الغوطة الشرقية

مقاتلون من المعارضة السورية في الغوطة الشرقية (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تمكنها من جذب جميع فصائل المعارضة المسلحة المعتدلة إلى نظام وقف إطلاق النار المتواجدة في منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية، اليوم "ممثلون عن وزارة الدفاع الروسية في جنيف وفصيل كبير من المعارضة السورية "فيلق الرحمن" وقعوا اتفاقا بشأن انضمامه من الساعة 21.00 بتوقيت موسكو إلى نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد "الغوطة الشرقية (دمشق، سوريا)".

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3- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة في قلقيلية

اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين بالضفة الغربية (أ ف ب)

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما.

وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي - في تصريحات صحفية - إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمعها المسيرة دون وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

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4- مقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة بقصف جوي في العراق

قصف جوي (أرشيفية)

أفاد قائمقام الرطبة بمحافظة الأنبار غربي العراق، عماد الدليمي، بمقتل ثلاثة مدنيين بقصف نفذته طائرة مجهولة على منطقة عكاشات 420 كم غرب بغداد.

وقال المصدر أن"ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا اليوم بقصف جوي مجهول استهدف احد المجمعات السكنية التي يسيطر عليها تنظيم داعش في منطقة عكاشات شمال الرطبة".

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5- النظام السوري يستعيد السيطرة على عدة نقاط من داعش في حماة وحمص

مقاتل من الجيش السوري يحرق راية تنظيم داعش (أرشيفية)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتمكن قوات النظام السوري من تحقيق تقدم على محاور عدة في البادية السورية واستعادة السيطرة على عدة نقاط من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي حماة وحمص.

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