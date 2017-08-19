حول العالم في 24 ساعة

إعداد – محمد الصباغ:

لقي شخصين مصرعهما في عملية طعن في مدينة توركو الفنلندية، فيما نزعت الجمعية التأسيسية في فنزويلا سلطة البرلمان الذي يضم عدد كبير من المعارضين للرئيس مادورو، وأعلنت السلطات الإسبانية مقتل المشتبه به الرئيسي في تنفيذ هجوم برشلونة في تبادل لإطلاق النار.

1 - الشرطة الإسبانية: مقتل سائق حافلة هجوم برشلونة بطلق ناري

الشرطة الإسبانية في موقع هجوم الدهس الخميس (أ ف ب)

نقلت صحيفة (ال بايس) عن مصادر بالشرطة الإسبانية قولها إن المدبر المزعوم لهجوم الدهس الإرهابي في برشلونة، لقي حتفه بطلق ناري في وقت مبكر اليوم مع إرهابيين أخرين فى كامبريلس. ولم تذكر التقارير اسم المشتبه به.

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2- الشرطة الفنلندية تحتجز مشتبها به بعد مقتل شخصين طعنا

سيارة تابعة للشرطة الفنلندية (أ ف ب)

قالت الشرطة الفنلندية إن شخصين توفيا طعنا في هجوم بوسط مدينة توركو جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أنها تحقق للتعرف على دوافع وهوية المشتبه به الذي أطلقت عليه الرصاص وألقت القبض عليه لصلته بالحادث.

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3- ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيضانات سيراليون إلى 400 شخص

فيضانات (أرشيفية)

ذكرت الأمم المتحدة والصليب الأحمر أن الفيضانات، التي اجتاحت فريتاون، عاصمة سيراليون، أودت بحياة أكثر من 400 شخص، ولايزال هناك 600 مفقود، وذلك بعد أربعة أيام من انهيار أرضي هائل دفن أجزاء من المدينة.

وقال إيهادج إد سي، السكرتير العام للصليب الأحمر: " مازلنا نأمل في العثور على ناجين، ولكن الفرص تتضاءل يوميا".

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4- الجمعية التأسيسية بفنزويلا تنزع السلطة عن البرلمان "المعارض"

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أرشيفية)

تواجه الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا نزع سلطاتها بموجب مرسوم أقرته الجمعية التأسيسية الجديدة وهي كيان على صلات وثيقة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وينقل المرسوم كل سلطات المجلس التشريعي إلى الجمعية التأسيسية.

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5- اندلاع حريق ضخم داخل مطار برشلونة الدولي

مطار برشلونة (أرشيفية)

ذكرت مصادر محلية إسبانية أن حريقا ضخما اندلع داخل مطار برشلونة الدولي "إيل برات" بالقرب من مستودع على أرض المطار. وأضافت المصادر - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية لم تتأثر حتى الآن بالحريق.

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