الشيخ عبد الله آل ثاني: ما قمت به ماهو إلا لأجل قطر وأهلها الكرام

الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني

كتب - علاء المطيري:

قال الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني (الشيخ عبد الله آل ثاني) إن ما قام به من جهود وزيارته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو من أجل قطر وأهلها.

وكتب، الجمعة، على "تويتر": ""ما قمت به ماهو إلا لأجل قطر وأهلها الكرام ". وأضاف أن جهوده لاقت حفاوة واهتمام من الملك سلمان وولي عهده.

وتابع: "أسأل الله أن يعطينا على قدر نياتنا".

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية، مساء الخميس، الشيخ عبدالله آل ثاني.

وأكد الملك سلمان خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة قطر؛ وعلى حرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كافة الامكانيات ليؤدوا مناسكهم بكل ويسر وسهولة واطمئنان.

بدوره، أعرب آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على توجيهه بالموافقة على ما رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية، الذين يرغبون في دخول المملكة لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناء على وساطته.