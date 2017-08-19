حقيبة مجهولة تثير ذُعر الأهالي بأسوان
حقيبة مجهولة تثير ذُعر الأهالي بأسوان
11:40 م الجمعة 18 أغسطس 2017
ارشيفية
أسوان - إيهاب عمران:
أثارت حقيبة مجهولة عثر عليها بجوار مسجد الطابية وسط مدينة أسوان، الرعب والذعر بين الأهالي، والذين قاموا بإبلاغ النجدة وبدورها قامت بإبلاغ قوات الحماية المدنية.
تلقى اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد ضياء الدين صبحي مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان يُفيد بعثور الأهالي على حقيبة مجهولة بجوار مسجد الطابية وسط مدينة أسوان وفور إبلاغهم تم انتقال قوات المفرقعات إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة لحين الانتهاء من الفحص.
وبالفحص تبين سلبية البلاغ حيث أنها حقيبة بداخلها ملابس ولا تشكل أي خطورة، ولا توجد بها أى أوراق تدل على صاحبها.
تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.
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