أخبار عاجلة

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا -
لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر -
وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل -
الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد -
"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير -
وزير القوى العاملة : اقتراح نظام للأجور مع أصحاب الأعمال هدفه تحقيق استقرار العامل -
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد -
قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حقيبة مجهولة تثير ذُعر الأهالي بأسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حقيبة مجهولة تثير ذُعر الأهالي بأسوان

11:40 م الجمعة 18 أغسطس 2017

حقيبة مجهولة تثير ذُعر الأهالي بأسوان

ارشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

أثارت حقيبة مجهولة عثر عليها بجوار مسجد الطابية وسط مدينة أسوان، الرعب والذعر بين الأهالي، والذين قاموا بإبلاغ النجدة وبدورها قامت بإبلاغ قوات الحماية المدنية.

تلقى اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد ضياء الدين صبحي مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان يُفيد بعثور الأهالي على حقيبة مجهولة بجوار مسجد الطابية وسط مدينة أسوان وفور إبلاغهم تم انتقال قوات المفرقعات إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة لحين الانتهاء من الفحص.

وبالفحص تبين سلبية البلاغ حيث أنها حقيبة بداخلها ملابس ولا تشكل أي خطورة، ولا توجد بها أى أوراق تدل على صاحبها.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 14 متسللاً إفريقيًا في نصر النوبة بأسوان

    أخبار

  • إصابة 2 سقطت بهم سيارة نقل من منحدر جبلي في السويس

    أخبار

  • بسبب عطل في قسمي الأمونيا والأزوت.. توقف العمل بمصنع كيما أسوان

    أخبار

  • بسبب حريق في الكنترول.. حبس عامل مدرسة 15 يوما بأسيوط

    أخبار

إعلان

3f326c5cb8.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد